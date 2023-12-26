Tekiner: Sanırım bunlar daha iyi günlerimiz

Gönyeli’de faaliyet gösteren Ferin Eczanesi’nde bir hırsızlık hadisesi meydana geldi.

Eczacı Dicle Tekiner’in sosyal medya hesabı üzerinden hırsızlık yapan kadının videosunu paylaştı bir haftada ikinci kez eczanesinden hırsızlık yapıldığını söyledi.

Tekiner’in paylaştığı videoda bir kadının alışveriş maksadıyla eczaneye girdiği, Eczacı Dicle Tekiner’in arkasını dönmesiyle birlikte kadının raftan ilaç çaldığı görülüyor.

Eczanesinden kameralara rağmen hırsızlık yapıldığına dikkat çeken Tekiner “Oldukça cesur davranabiliyorlar. Sanırım bunlar daha iyi günlerimiz” dedi.