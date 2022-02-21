Tekirdağ'da ve Muğla'da art arda korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

"BU DEPREM UYARICI"

Prof. Naci Görür, Tekirdağ'da meydana gelen deprem ile ilgili "Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı." açıklamasında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



21/02/2022 08:34