Teknecik Elektrik Santrali Çalışanı Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi

ads ads ads
14/11/2024

ads
Teknecik Elektrik Santrali Çalışanı Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi

Teknecik Elektrik Santrali Çalışanlarından sevilen sayılan isim 42 yaşındaki Serhat Boytam hayatını kaybetti.

Boytam'ın zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polis açıklamasına göre, Boytam, Balıkesir’deki ikametgahının garajında dün saat 21.30 sıralarında aniden rahatsızlandı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Boytam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boytam’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

14/11/2024 12:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Serhat Boytam
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.