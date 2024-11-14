Teknecik Elektrik Santrali Çalışanı Serhat Boytam Yaşamını Yitirdi

Teknecik Elektrik Santrali Çalışanlarından sevilen sayılan isim 42 yaşındaki Serhat Boytam hayatını kaybetti.

Boytam'ın zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Polis açıklamasına göre, Boytam, Balıkesir’deki ikametgahının garajında dün saat 21.30 sıralarında aniden rahatsızlandı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Boytam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boytam’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.