Teknecik Elektrik Santrali yanındaki çöplükte yine yangın

Bugün öğle saatlerinde, Teknecik Elektrik Santrali'nin karşısında yer alan çöplük alanda bir yangın meydana geldi. Yangın, çevre sakinlerinde korku ve endişeye neden oldu.

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmasa da, çevrede bulunan bazı görgü tanıkları, dumanların yükselmesi ve alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte hemen itfaiye ekiplerine haber verildiğini belirttiler. Girne İtfaiye Teşkilatı olay yerine hızla intikal etti ve yangına müdahale etti.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırırken, çevre sakinlerine güvenlik önlemlerini artırma ve dumanın etkisi altında kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Aynı zamanda yangının elektrik santrali üzerinde olumsuz bir etki yaratıp yaratmadığı da inceleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor