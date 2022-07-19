Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza: Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor

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19/07/2022

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Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza: Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, BRT ekranlarında yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Akyiğit, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

19/07/2022 21:10
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TAGS: Teknecik Elektrik Santrali’nde arıza: Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor
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