Teknecik Elektrik Santrali’nde Eylem

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Teknecik’in elektrik üretemez hale getirildiği gerekçesiyle, Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapıyor.

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19/08/2024

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Teknecik Elektrik Santrali’nde Eylem

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Teknecik’in elektrik üretemez hale getirildiği gerekçesiyle, Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapıyor.

EL-SEN tarafından yapılan açıklamada, santraldeki duruma tepki göstermek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla düzenlenen eyleme, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı belirtildi.

Halk, "gerçeklerin" görülmesi için eyleme davet edildi.

19/08/2024 09:42
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TAGS: Teknecik Elektrik Santrali
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