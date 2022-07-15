Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt tahliyesi tamamlandı

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15/07/2022

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Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt tahliyesi tamamlandı

Başbakanlık, yakıtın, Teknecik Elektrik Santrali’ne güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne 13 Temmuz’da ulaşan gemiden yapılan yakıt tahliyesi, hiçbir sıkıntı yaşanmadan güvenli bir şekilde tamamlandı.

Başbakanlık, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Teknecik Elektrik Santrali’ne yapılan yakıt tahliyesinin, hiçbir sıkıntı yaşanmadan tamamlandığını ve tüm yakıtın boşaltıldığını duyurdu.

15/07/2022 15:02
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TAGS: Teknecik Elektrik Santrali
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