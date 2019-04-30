Teknecik Elektrik Santrali'nin kapasite artımı için uluslararası ihaleye çıkılacak

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nin kapasite artımı için uluslararası ihaleye çıkma kararı alındığını duyurdu.

Avcıoğlu yaptığı açıklamada yeni yatırımın ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Avcıoğlu, Eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ve Bakanlar Kurulu’na aldıkları karar için teşekkür etti.

Bakanlar Kurulu eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2019 tarihinde aldığı kararı onayladı.

Alınan karar sayesinde KKTC’de kurulmuş olmayan işletmeler de ihaleye katılabilecek.