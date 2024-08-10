Teknecik Santrali'nin Zehirli Dumanları Tartışılacak

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da MC Palace'ta geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. Toplantıda, Teknecik Elektrik Santrali'nin çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri ele alınacak. Kırok, daha önce yapılan çağrının devamı niteliğindeki bu toplantıya, çevreciler, konuyla ilgili uzmanlar ve bölge halkının katılımını beklediklerini belirtti. Başkan Kırok, bu kritik konuda en doğru kararlara hep birlikte ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

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