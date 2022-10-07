Teknecik yanındaki çöplük alanda yangın çıktı
07/10/2022
Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 11:15 sıralarında, Teknecik bölgesinde bulunan Çatalköy ve Esentepe Belediyelerine ait çöplük alanda yangın meydana geldi.
Yangına; polis, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Çatalköy Belediyesi ve Elektrik Kurumuna ait iş makineleri ile müdahale ediliyor.
Yangının çevre emniyeti itfaiye ekipleri tarafından alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.