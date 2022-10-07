Teknecik yanındaki çöplük alanda yangın çıktı

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07/10/2022

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Teknecik yanındaki çöplük alanda yangın çıktı

Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 11:15 sıralarında, Teknecik bölgesinde bulunan Çatalköy ve Esentepe Belediyelerine ait çöplük alanda yangın meydana geldi.

Yangına; polis, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Çatalköy Belediyesi ve Elektrik Kurumuna ait iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Yangının çevre emniyeti itfaiye ekipleri tarafından alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

07/10/2022 12:15
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TAGS: teknecik, yangın, elektrik
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