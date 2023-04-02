Güney Kıbrıs’tan pahalı elektrik alımına gidilmesi bekleniyor

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02/04/2023

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Güney Kıbrıs’tan pahalı elektrik alımına gidilmesi bekleniyor

El-Senin başlattığı grevin hükümet tarafından yasaklanmasının ertesi günü Teknecik Santralı’nda adeta üretim durdu.

Dün gece aynı anda 4 santralın arızalandığı gerekçisiyle durması sonucu ülkede oluşan elektrik açığı Aksa’dan fazladan enerji talep edilmesiyle karşılanıyor.

Üçü termik biri de buhar santralının arızalanmasıyla birlikte oluşacak açığı Aksa kapatamazsa Güney Kıbrıs’tan pahalı elektrik alımına gidilmesi bekleniyor.

02/04/2023 12:17
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TAGS: Güney Kıbrıs’tan pahalı elektrik alımına gidilmesi bekleniyor
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