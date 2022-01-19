Teknecik’te iki numaralı buhar türbini kazanında arıza
Soğuk havanın yanı sıra evden çalışan ve uzaktan eğitim görenler elektriklerin kesilmesinden mağdur oldu
19/01/2022
Haber Kıbrıs-Özel
Kar yağan ve aşırı soğuyan ülkemizde elektriklerin kesilmesi vatandaşı isyan ettirdi. Pandemi nedeniyle evden çalışanların yanı sıra temaslı ve pozitif oldukları için uzaktan eğitim gören öğrenciler de elektrik kesintilerinden dolayı mağdur oldu.
Elektrik kesintisinin Teknecik Elektrik Santralı’nda bu sabah iki numaralı buhar türbini kazanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı öğrenildi.
8 Jeneratörün olduğu santralde dizel ünitelerden ikisinin bakımda olduğu birinde ise krank milinde arıza olduğu ifade edildi.
Teknecik’te 1 buhar (60 MW) ve 3 dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısının devre dışı kaldığı bildirildi
Kalecik (AKSA) Elektrik Santralinde ise 6 dizel ünitenin çalışır durumda olduğu, yedek tutulan 2 dizel ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.
Elektriğin yetersiz olmasından dolayı bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor.