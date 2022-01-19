Teknecik’te iki numaralı buhar türbini kazanında arıza

Haber Kıbrıs-Özel

Kar yağan ve aşırı soğuyan ülkemizde elektriklerin kesilmesi vatandaşı isyan ettirdi. Pandemi nedeniyle evden çalışanların yanı sıra temaslı ve pozitif oldukları için uzaktan eğitim gören öğrenciler de elektrik kesintilerinden dolayı mağdur oldu.

Elektrik kesintisinin Teknecik Elektrik Santralı’nda bu sabah iki numaralı buhar türbini kazanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

8 Jeneratörün olduğu santralde dizel ünitelerden ikisinin bakımda olduğu birinde ise krank milinde arıza olduğu ifade edildi.

Teknecik’te 1 buhar (60 MW) ve 3 dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısının devre dışı kaldığı bildirildi

Kalecik (AKSA) Elektrik Santralinde ise 6 dizel ünitenin çalışır durumda olduğu, yedek tutulan 2 dizel ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.

Elektriğin yetersiz olmasından dolayı bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor.

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19/01/2022 11:17