''Teknecik'te kötü ve kalitesiz yakıt, jeneratörlere ciddi zarar veriyor''

Teknecik’te son 13 günde toplam maliyeti 2 Milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldi. Geçtiğimiz 7 ay boyunca ise bu tip sadece iki arıza meydana gelmişti. KKTC’deki elektrik üretimi için alarm zilleri 13 gündür sürekli çalıyor. Kötü ve kalitesiz yakıt, jeneratörlere ciddi zarar veriyor ve bakım ekiplerinin tüm gayretlerine rağmen sistemi çökme tehlikesi ile karşı karşıya getiriyor.

Teknecik’teki dizel jeneratörlerde son 13 günde birbiri ardına 36’dan fazla yakıt pompası arızası meydana geldi. Oysa ki aynı jeneratörlerde 1 Ocak 2024’ten 26 Temmuz’a kadarki yedi aylık sürede meydana gelen toplam arıza sayısı sadece iki. 13 günlük arızaların tamir maliyeti ise yaklaşık 2 milyon Türk Lirası olarak hesaplandı.

Düşük kaliteli kötü yakıttan kaynakladığı anlaşılan 13 günde birbiri ardına şimdiye kadar hiç olmadığı sıklıkta ve rekor sayıda meydana gelen yakıt pompası ile enjektör arızası tüm elektrik üretiminin büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını da gösteriyor. Yakıt pompası arızalarının ardından, şimdi de pistonlara basınçlı yakıt püskürten enjektörler de birbiri ardına tıkanmalara bağlı arızlar başladı. 13 günde peşi sıra arızalanan 5 enjektör ile 15 nozzel KIB-TEK bakım ekipleri tarafından değiştirildi.

EL-Sen, Teknecik’te son bir haftadır yaşananların, tüm makinelerin devre dışı kalmasına neden olabileceğini ifade ediyor. Sendika, kurumun kötü yönetilmesinin doğurduğu enerji krizinin, Teknecik’in devre dışı kalmasıyla çok daha ciddi bir noktaya tırmanmasından endişeli. Teknecik’te şüpheli arızalar devam ederken jeneratörler sürekli olarak devre dışı kalıyor. Gerekli yatırımların yapılmamasından kaynaklanan üretimin yetersizliğine ek olarak bu kötü yakıttan kaynaklanan sabotaj gibi arızalar halka ilave kesinti olarak yansıyan üretim kaybının yanı sıra, ciddi bir malzeme ve yedek parça sarfiyatına da neden oluyor.

KIRILMA ANI 26 TEMMUZ

Yapılan ilk değerlendirmelere göre her şey 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen 12,000 ton fueloil yakıtın depolara aktarılması ile başladı. Yakıt alımları ihalesiz yapılmaya başlandığından bu yana, KIB-TEK’e alınan yakıt kalitesi ile ilgili bağımsız laboratuvar sonuçları EL-SEN’in tüm ısrarlarına karşın kamuoyundan gizleniyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI EL-SEN

yönetimi, geçtiğimiz hafta Teknecik bakım ve işletme ekiplerinin yakıttaki farklı koku kaynaklı sağlık sorunları, nefes daralması, baş dönmesi, genizde ve ağızda yanma hissi, tat alamama gibi belirtilerin daha ağır sağlık sorunlarına yol açmasından duyulan endişeyi Başbakanlık, KIB-TEK Müdürlüğü, KIB-TEK Yönetim Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Çalışma Bakanlığı’na resmi bir yazıyla bildirdi. Sendika yazısında, KIB-TEK yönetiminin başta Çatalköy sakinleri olmak üzere tüm kamuoyunun yoğun tepkisini çeken yoğun duman çıkışına da işaret edilerek hem sağlık hem de çevre sorunları yaşanmasına engel olacak adımların daha fazla gecikmeksizin ivedilikle atması talep edildi.

BAĞIMSIZ VE GÜVENİLİR DENETİM EL-SEN

Genel Sekreteri Hüseyin Peksever imzasıyla 8 Ağustos Perşembe günü yönetime gönderilen resmi yazıda, tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuvardan tahlil yapılması ve EL-SEN veya El-Sen’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesi talep edildi. Sendika yazısında şu ifadelere yer verildi: “Yakıt pompalarında meydana gelen arızaların kötü yakıt kaynaklı olduğu değerlendirilmekte olup, daha kesin tespitlerin yapılabilmesi için derhal yakıt tankerlerinden analiz yapılması gerekmektedir.

Yakıt pompalarında yapılan ilk değerlendirmelere göre arızaların nedeninin kalitesi standartlardan düşük kötü yakıt olduğu, çalışan makinelerde güç kayıplarının yaşanacağı, mevcut yakıtın makine içerisindeki yağlarının niteliğini da bozma etkisi ile makinelerde daha ağır hasarların yaşanıp kırılmaların oluşma olasılığı yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kalitesi standart altında olan kötü yakıtın kullanılmakta olması nedeniyle makinelerin derhal durdurulup bakım ve temizliklerinin ivedilikle yapılması gerektiği bilgimize getirilmiştir.”