Teknecik'te sekiz numaralı jeneratör devrede!

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteği ile Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 8 numaralı jeneratör devreye girdiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Dalman Aydın geçtiğimiz hafta Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada 8 numaralı jeneratörün onarılacağını duyurmuştu.

Kıb-Tek’e uzun yıllardır sorunlu olan 25 MGW gücündeki dizel jeneratör dün itibari ile sisteme dahil edildi.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri sonrası Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’ne gitmiş sorunların kısa sürede çözüleceğini açıklamıştı.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği de KKTC’deki elektrik sorununun çözülmesi bağlamında Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden bir ekibi adaya getirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 8 numaralı jeneratör dün itibari ile yeniden hizmet vermeye başladı.