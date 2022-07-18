Teknecik'ten çıkan zehirli dumanlar etrafa yayılıyor!

Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan zehirli dumanların, çevreye yaydığı kirlilik o bölgede yaşayan halkı ve oradan geçen turisti rahatsız etti.

Vatandaş, Teknecik Elektrik Santrali’nden yararlanan elektrik üretiminin faydasına sevinirken, bir yandan da çıkan kirli dumanların doğayı tahrip eden ve canlılara zarar veren fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yetkilileri göreve çağıran bölge halkı, çevreyi tehdit eden Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan zehirli dumanların, sadece insan sağlığını tahrip değil, yaşayan hayvan ve bitkileri de olumsuz etkilediği belirtti.

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18/07/2022 15:04