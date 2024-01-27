Teknenin başıboş gezdiği Rum makamlar tarafından biliniyordu

Lübnan’dan demir aldıktan altı gün sonra Güney Kıbrıs açıklarında tespit edilen mülteci teknesinin, başı boş (kaptansız) olarak dolaştığının Rum makamlar tarafından bilindiği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Dört Gün Öncesinde Kaptansız Tekneyi Biliyorlardı” başlıklı haberinde mültecileri taşıyan hatta bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan, "teknenin çok geç bulunması" olayına yer verdi.

Teknenin başı boş dolaştığının 20 Ocak’ta Rum makamlarının bilgisine geldiğini ancak teknenin tespitinin dört gün sonra yapılabildiğine dikkati çeken gazete, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilisi Deniz Yarbayı Andreas Haralambidis’in ise yetkililerin başı boş tekne hakkında bilgi aldığını teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Haralambidis, teknede bulunan kişilerin Güney Kıbrıs’taki yakınlarını aradıklarını onların da yetkili birimlerle iletişime geçtiğini ifade etti.

Haralambidis açıklamasında, ayrıca teknenin tespiti için her türlü çabanın sarf edildiğini ancak bunun, bir dizi nedenden dolayı başarılamadığını söyledi.

Haralambidis bu tür teknelerin, fazla yüklü olduğu zaman neredeyse deniz seviyesine battıklarını bu nedenle radarla bulunmasının zor olduğunu savundu.