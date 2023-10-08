Teknik direktör Hakan Yakın'la anlaşma sağlandı: Bugün İstanbul'a geliyor

Sports Digitale'ın haberine göre İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile el sıkıştı.

HAKAN YAKIN BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR



46 yaşındaki teknik direktörün bugün İstanbul'a geleceği ve kendisini İstanbulspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2013 yılında futbolu bırakan Hakan Yakın 2014 yılında teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

SON OLARAK SCHAFFHAUSEN'İ ÇALIŞTIRDI



Hakan Yakın son olarak İsviçre'nin FC Schaffhausen takımında görev almış ve 20 Mayıs 2023 tarihinde kulüple yollarını ayırmıştı.



FC Schaffhausen'deki ikinci teknik direktörlük serüveninde 29 maça çıkan Hakan Yakın, maç başına 1.14'lük puan ortalaması yakalamıştı.