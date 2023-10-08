Teknik direktör Hakan Yakın'la anlaşma sağlandı: Bugün İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Fatih Tekke ile vedalaşan İstanbulspor göreve Hakan Yakın'ı getiriyor.

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08/10/2023

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Teknik direktör Hakan Yakın'la anlaşma sağlandı: Bugün İstanbul'a geliyor

Sports Digitale'ın haberine göre   ile el sıkıştı.

HAKAN YAKIN BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

46 yaşındaki teknik direktörün bugün İstanbul'a geleceği ve kendisini İstanbulspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2013 yılında futbolu bırakan Hakan Yakın 2014 yılında teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

SON OLARAK SCHAFFHAUSEN'İ ÇALIŞTIRDI

Hakan Yakın son olarak İsviçre'nin FC Schaffhausen takımında görev almış ve 20 Mayıs 2023 tarihinde kulüple yollarını ayırmıştı.

FC Schaffhausen'deki ikinci teknik direktörlük serüveninde 29 maça çıkan Hakan Yakın, maç başına 1.14'lük puan ortalaması yakalamıştı.

08/10/2023 11:53
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TAGS: Teknik direktör Hakan Yakın’la anlaşma sağlandı: Bugün İstanbul’a geliyor
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