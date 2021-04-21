Karaman: Madem futbol evrensel, KKTC neden UEFA'da oynamıyor?

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın KKTC'de uluslararası futbola izin vermemesini eleştirdi; "Madem futbol evrensel, KKTC neden UEFA'da oynamıyor?" diye sordu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası futbola izin vermemesini eleştirerek, "KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin." dedi.

Hikmet Karaman, Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimini nasıl değerlendirdiği üzerine gelen soruya Karaman, farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben şöyle düşünüyorum, KKTC neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalı. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var. KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."

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21/04/2021 21:17