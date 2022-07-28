Teknik direktör ve sportif direktör'ün kavgası İtalya'yı karıştırdı

Serie A ekiplerinden Torino'da yaşanan kavga İtalya gündemini sarstı.

Sport Italia'nın haberine göre; Torino'da sportif direktör Davide Vagnati takımın kampına ziyarete geldi. Haberde yer alan bilgiye göre; Teknik direktör Ivan Juric takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle Vagnati ile tartışmaya başladı.

Bunun üzerine, Vagnati'nin bağırdığı ve fiziksel olarak teknik direktöre saldırdığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması İtalya'yı karıştırdı.

Kavgayı gören takım menajeri Marco Pellegri, ikiliyi ayırmaya çalışan isim oldu.

Görüntülerde Vagnati ve Juric'in birbirine hakaret ettiği anlarda yer aldı.

Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Juric'in "Bir b** yaptığın yok" cevabını verdiği duyuluyor.

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28/07/2022 09:05