Teknik direktörlerde vize sorunu büyüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu talimatları ışığında Süper Lig'de çalışacak teknik adamların teknik direktörlük belgesi olması yanında sezon öncesi seminere katılma zorunluluğu bulunuyor.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin organize ettiği gelişim seminerlerine katılan teknik direktörlere o sezon çalışma izni verliliyor. Seminere mazaret göstererek katılamayan teknik direktörler için de Eylül ayında telafi semineri organize edlldi.

Devre arasında değişim yaşayan kulüplerden Yenicami ile Yeşilova ilgili konuda problem yaşıyor. Yenicami Hamdi Öğütçü'nün A lisansı bulunması nedeniyle Ulus Nasıroğlu'nu teknik direktör olarak göstermek istese de tecrübeli teknik adam seminerlere katılmadığından çalışma izni bulunmuyor.

Yeşilova Kulünü'nde Abdülkadir Ateş'in yanında teknik direktörlük için ismi geçen Şenol Cambulat da seminerlere katılmadı. İki teknik adam da yeni bir telafi semineri açılmaması durumunda bu sezon görev alamayacak.

Teknik direktörsüz 3 maça çıkma hakkı bulunan kulüpler 4.maçta bu şartı yetine getirmek zorunda. Futbol Federasyonu üç maçta teknik direktörü bulunmayan kulüplere maç başına asgari ücret cezasını talimatta bulunmasına rağmen uygulamıyor.Dördüncü maça da teknik direktörsüz çıkması durumunda ilgili takım 3-0 hükmen mağlup sayılacak.