Teknik Direktörlük Kursu açılıyor

Teknik Direktörlük Kursu 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlıyor.

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13/07/2022

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Teknik Direktörlük Kursu açılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen Teknik Direktörlük Kursu 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlıyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan kursa başvurular sürerken, kursta başarılı olanlara Teknik Direktör belgesi verilecek. Kursa katılım ücretinin 9 bin 500 TL olduğu belirtildi.

Kursa başvuru için gerekli belgeler şunlar:

  • KKTC kimlik kartı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık Raporu
  • KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden temin edilecek karakter belgesi
  • İlkyardım Sertifikası (varsa)
  • Lise veya dengi eğitim diploması
13/07/2022 16:24
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TAGS: Teknik, Direktörlük, Kurs, kktc, ktff
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