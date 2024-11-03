Teknik direktörüyle sorun yaşayan Marcelo kulüpten gönderildi

Brezilya Serie A'da oynanan Fluminense-Gremio maçında Marcelo, oyuna girmek için hazırlandığı sırada hocasıyla yaşadığı diyalog sonrası kulübeye geri gönderilmişti. Fluminense'den yapılan açıklamada Marcelo ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Avrupa macerasını sonlandırıp ülkesine dönen Marcelo aradığınu bulamadı. Brezilya Serie A'da Fluminense'nin Gremio ile oynadığı maçta Marcelo, teknik direktör Mano Menezes'e söylediği şeyin ardından oyuna giremedi.

Marcelo'nun, Menezes'le problem yaşadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Brezilya ekibi Fluminense bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre kulüp, Marcelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.