Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı ile Mısır Enerji Bakanı, iki ülke arasındaki enterkonnekte elektrik bağlantısı için bir mutabakat zaptı imzalamaya karar verdi. Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilides ve Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mohamed Shaker El-Markabi, geçen cumartesi günü Mısır'ın başkentinde gerçekleşen Kıbrıs Rum Yönetimi-Mısır’ın ilk hükümetler arası toplantısının oturum aralarında Kahire'de bir toplantı yaptı. Pilides, Mısırlı mevkidaşını mutabakat zaptını imzalamak için Kıbrıs'a resmi bir ziyarette bulunmaya davet etti. Kıbrıs Rum Bakan hükümetler arası toplantıda yaptığı açıklamada, Mısır ile enterkonnekte elektrik bağlantısının Kıbrıs'ın enerji güvenliğini sağlayacağını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve dünya çapında kirliliği azaltmak ve olumsuzları sınırlamak için yapılan çabalar konusunda her iki devlete de karşılıklı faydalar sağlayacağını söyledi. Teknik görüşmelerin Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ alanında mutabakat zaptının etkinleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında ve daha özel olarak fotovoltaik ve yeşil hidrojen alanında iki ülke arasında işbirliğini teşvik etmek için teknik komiteler kurulması konusunda mutabakata varıldı.

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07/09/2021 12:31