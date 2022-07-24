Teknofest 2022’de SSEML öğrencilerinden iki birincilik!

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 19 Temmuz Salı günü Kocaeli Körfez’de başladı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencileri, Elektirik Tasarruflu Araba Yarışmasından iki birincilik aldı. SSEML Öğrencileri Ön Teknik Kontrol Video Ödülü ve Yarışmanın en büyük ödülü performans ödülünü almış oldu.

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24/07/2022 23:05