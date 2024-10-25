Teknofest Birincileri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı Ziyaret Etti

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’in Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yarışmaya katılan ve birinci olan Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı öğrencisi Furkan Batı ile Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencileri Deniz Demir ve Cemre Yeşil birincilik ödülleri ile birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr Osman M. Karatepe de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Teknofest yarışması hakkında bilgiler veren Furkan Batı, Deniz Demir ve Cemre Yeşil yarışmaya ASHINA ismi ile katıldıklarını belirterek, DAÜ’yü bu tarz önemli bir yarışmada temsil ettikleri için gururlu olduklarını ifade ettiler. DAÜ’de aldıkları eğitimin elde ettikleri başarıdaki rolü üzerinde duran öğrenciler emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri elde etmiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederek, öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını ifade etti ve başarılarının devamını diledi. Başarının asla tesadüf olmadığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün eğitim kalitesinin ve öğrencilerine verdiği özgüvenin bu başarıda büyük pay oluşturduğunu aktardı. Prof. Dr. Kılıç konuşmasında öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademik personeli de kutladı.