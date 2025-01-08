Teknofest heyecanı KKTC’ye taşınıyor: Gençler için yeni fırsatlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknoloji ve inovasyonda öncü adımlardan biri olan Teknofest heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mesut Genç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Koordinatörü Mithat Tekçam, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Temsilcisi Dursun Koç, T3 Vakfı KKTC Ülke Sorumlusu Çağatay Özdem, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibini Teknofest kapsamında ziyaret etti. Teknofest’e katılım süreçlerinin de ele alındığı toplantıda, KKTC’de gerçekleşecek olan etkinliğin ve hazırlanan yarışmaların gençlere büyük bir fırsat sunduğu konuşuldu. Gerçekleşen toplantıya ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan katıldı.

Toplantıda, Teknofest’in sadece bir yarışma değil, aynı zamanda gençlerin teknolojiyle buluştuğu, fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü ve küresel düzeyde tanıtma imkanı bulduğu bir platform olarak öne çıktığı ve KKTC’den katılım sağlayacak ekiplerin ülkenin bilim ve teknoloji alanında uluslararası bilinirliğine katkı yapmasının beklendiği ele alındı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde Teknofest’e yönelik bilgilendirme toplantıları ve proje destek etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Gençlerin hayallerine ulaşması için tüm taraflar, iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.