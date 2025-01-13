TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, 2025 yılında kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji tutkunlarını buluşturuyor. Bu yıl teknoloji ve inovasyonda çığır açacak yeni yarışmaların düzenleneceği etkinlik, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek.

Teknoloji Yarışmalarıyla Yenilik ve İnovasyonun Kalbi KKTC’de Atacak!



Zengin kültürel mirası ve sıcak iklimiyle turizmin kalbi kardeş vatan KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda teknoloji ve inovasyonun kalbi Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda atacak. Sosyal İnovasyon Yarışması ile toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi çözümler üretecek. Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda geleceğin ulaşım sistemlerini şekillendirecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları üzerine fikirler yarışacak. Öte yandan gençler TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması’yla tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak. TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması ile robotik ve kodlama alanında mühendislik becerilerle geleceğe ışık tutacak tasarımlar ortaya konacak. Doğal güzellikleri ve kültürel kökleriyle dünyada adından söz ettiren KKTC’de düzenlenecek Turizm Teknolojileri Yarışması ise; mavi vatanın turizm potansiyelini artıracak akıllı teknolojilerle, kültürel zenginlikleri yeni bir boyuta taşıyacak. Yine teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası - KKTC Etabı hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak. Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin sergileneceği HackMasters - Mavi Vatan Yarışması’nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini gösterecek.



TEKNOFEST KKTC’de Teknoloji ve Heyecan Bir Arada Yaşanacak!



1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek TEKNOFEST KKTC, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve atölyeler, gökyüzü gözlemleri, simülasyonlu deneyim alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri, Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren ve KKTC Dijital Deneyim Alanı gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında KKTC’de düzenlenecek Teknoloji Yarışmaları, inovasyon meraklıları ve heyecan severler için eşsiz bir buluşma noktası olacak.



KKTC Teknoloji Yarışmaları’nda Katılımcılara Toplam 5 milyon TL’nin Üzerinde Ödül ve Maddi Destek Sağlanacak



TEKNOFEST, gençlerin milli teknoloji üretimi ve geliştirme süreçlerine olan ilgisini artırmayı amaçlayarak, bu alanlarda çalışan binlerce gence projelerini hayata geçirme fırsatı sunmaya devam ediyor. TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları kapsamında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme imkanına sahip olurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak. Ayrıca, yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunularak büyük bir teknoloji şölenine ev sahipliği yapılacak.