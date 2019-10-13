Teknoloji destekli maraton rekoru

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Yarışta Kipchoge’ye nerede olması gerektiğini işaret eden lazer ışığı yayan araçlar eşlik etti.

Avusturya’nın Viyana kentinde dün düzenlenen 42 kilometrelik maratona katılan 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı. Maratonu iki saat barajının altında tamamlayarak tarihe geçen Kipchoge’nin rekoru, yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışta ‘yönlendiricilerin’ olması nedeniyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından resmi dünya rekoru olarak sayılmayacak. Kipchoge’ye yarışta koşucunun yolda nerede olması gerektiğini işaret eden yeşil lazer ışığı yayan cihazın bulunduğu dört araç eşlik etti. Maratonda ayrıca Kenyalı atlete, nerede olması gerektiğini gösteren çoğu birinci sınıf profesyonel yedi koşucu da bulundu.

13/10/2019 14:52