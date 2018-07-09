Teknoloji devi dünyanın en büyüğünü açıyor

Samsung, Güney Kore Devlet Başkanı'nın da katılımı ile Hindistan'da dünyanın en büyük akıllı telefon fabrikasını açıyor. Yıllık 120 milyon akıllı telefon üretimi gerçekleştirmesi amaçlanan fabrika, 5000 işçiye istihdam sağlayacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi bir ziyaret nedeni ile dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Hindistan’da bulunuyor. Jae-in’in ziyareti sırasında uğrayacağı duraklardan biri de 141 metrekare alana kurulmuş olan dünyanın en büyük akıllı telefon fabrikasının açılışı olacak.

700 milyon dolar yatırılan genişleme planının bir parçası olan Noida şehrindeki fabrikada, gelecek 3 yıl içinde Samsung’un Hindistan’daki akıllı telefon üretimini yıllık 120 milyon birime çıkarılması amaçlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi bu amaçla 5000 yeni çalışanı işe alacak. Samsung’un Tamil Nadu’daki tesisleri yıllık 67 milyon birim üretebiliyordu.

Hindistan’ın 1.3 milyar nüfusu bulunmasına karşın ülkedeki akıllı telefon kullanıcı sayısı 400 milyonun biraz üzerinde. Hal böyle olunca da Hindistan, şirketler için giriş seviyesinden amiral gemisine kadar oldukça geniş bir potansiyel pazar sunuyor. Ülkede Samsung ürünlerine artan talep, Güney Koreli şirketin buradaki yatırımlarını arttırmaya teşvik ediyor.