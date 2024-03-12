Teknoloji devi Xiaomi’den sıcaklık kontrollü duş başlığı!

Teknoloji devi Xiaomi, müşterilerinin karşısına, sıcaklık kontrollü duş başlığı ile geliyor. Konforlu bir duş sunmak için geliştirilen duş başlıkları istenilen sıcaklık seviyesine ayarlanarak, sorunuz ve aynı zamanda konforlu duş imkanı sunmak için geliyor.

Xiaomi tarafından yayınlanan duyuruya göre, Xiaomi Mijia N1 sıcaklık kontrollü duş başlığında aynı zamanda da güçlü ve düşük güçte su püskürtme seçeneklerinin yer alacağı bilgisi yer alıyor. Xiaomi Mijia N1 sıcaklık kontrollü duş başlığı sıcak su dengesini ayarlamaktan bıkan kişiler için büyük avantaj sunacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mijia N1 akıllı duş başlığının öne çıkan özelliği sıcaklık kontrolü sunması tüketicilere büyük bir avantaj sunarken, aynı zamanda da güçlü ve düşük güçte su püskürtme seçenekleri yer alıyor.

Xiaomi Mijia N1 akıllı duş başlığının ana bataryasında yer alan seramik düğmesi sayesinde kullanıcılar suyun sıcaklığını kendi isteklerine göre ayarlayarak, sorunuz ve aynı zamanda konforlu duş avantajı sunuyor. Bu özellik sayesinde ise kullanıcılar batarya kolu ile sıcak suyu ayarlama gibi bir zahmet girmemiş olacak.

Ayrıca, sabit bir duş başlığı ile birlikte, çıkarılabilir bir duş başlığı sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak, suyun çıkışını da kontrol eden başlıklar yüksek anti bakteriyel koruma da sunarak tüm dikkatleri çekiyor.

Duş başlığı kitle fonlaması sonrasında satışa çıkacak olan bu ürün 100$ fiyat etiketi fiyatı ile satışa sunulacağı bilgisine ulaşıldı.