Teknoloji devlerinin 2 trilyon dolar savaşı

Google ve YouTube gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Alphabet'in geliri ağırlıklı olarak online reklam odaklı.

Son dönemde özellikle YouTube kanadında elde ettiği gelirleri artıran şirket 1 trilyon dolar piyasa değerinin üzerinde. Alphabet 2 trilyon dolar barajını aşacak 4 adaydan biri olarak gösteriliyor.

Apple'ın piyasa değeri 1.4 trilyon dolar bandında bulunuyor.

Geçtiğimiz dönemde Apple Watch satışları ile İsviçre merkezli tüm firmaların ürettiğinden daha fazla satış rakamına ulaşan şirket finansal anlamda son dönemdeki en parlak dönemini geçiriyor.

1 trilyon dolar bandının üzerinde olan bir başka şirket olan Microsoft, bulut teknolojilerine yaptığı yatırımın karşılığını alıyor.

Son dönemde bu alanda ciddi gelir sağlayan şirketin gelecekte 2 trilyon dolar bandında çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şirketin bu başarıya ulaşan ilk şirket olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Online alışveriş devi Amazon'un 2 trilyon dolar barajını aşacak ilk şirket olması bekleniyor.

2019'un son çeyreğinde yüzde 21’lik artış ile 87.4 milyar dolarlık satış gerçekleştiren e-ticaret devi, hisse başına 6.47 dolar kar elde etmişti. 2020 yılının ilk çeyreği için şirketin beklentisi 4.2 milyar dolar gelir elde etmek.

APPLE 1 TRİLYONA DOLARA ULAŞAN İLK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLMUŞTU

2018'de 1 tilyon dolar piyasa değerine ulan Apple, bu barajı geçen ilk ABD merkezli firma ve teknoloji şirketi olmuştu.

Apple PetroChina'nın ardından bu unvanı kazanan ikinci şirket olmayı başarmıştı.

Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı. Ancak petrol devinin bu başarısı şirket açısından pek de hayırlı olmamıştı. Zira 2007'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketin değeri 200 milyar dolara kadar düşmüştü.

EN BÜYÜK DEĞER KAYBI!

Mortgage krizi, global finansal çöküş ve Lehman Brothers'ın iflası gibi halka arzın hemen ardından gelen çok sayıda olumsuzluğun yanında yerel faktörlerin de etkisiyle yaşanan düşüş, tarihteki şirket bazlı en büyük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

18/02/2020 10:18