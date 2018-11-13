Teknoloji dünyasının yeni milyarderleri, ABD'nin Utah eyaletinde babalarının bodrum katında yazılım şirketlerini kuran Ryan ve Jared Smith kardeşler oldu.

Qualtrics International adındaki şirketlerini, Almanya merkezli yazılım devi olan SAP SE'ye 8 milyar dolara satan kardeşler işlerinin başında durmaya devam edecek. 40 yaşında olan şirketin CEO'su ve kamuoyu önünde tanınan yüzü olan Ryan Smith, 10 yıldır şirketine girişim sermayesi almayı reddediyordu.

Ancak daha sonra Accel ve Sequoia Capital şirketleriyle anlaşma yapmayı kabul etti, bu da Qualtrics'in piyasa değerinin en son olarak 2,5 milyar dolara kadar çıkmasını sağladı. Qualtrics, Microsoft'tan General Electric'e kadar uzanan müşteri yelpazesine müşteri anketi yazılımı geliştiriyor; bu hizmeti sayesinde son yedi yılda geliri sekiz katına kadar çıktı.

Smith, Utah teknoloji ve girişim dünyasının da tanınan yüzlerinden. Burada teknoloji konferanslarının düzenlenmesine öncü olduğu gibi bölgenin kayak başta olmak üzere spor uğraşılarının da gelişmesini sağlıyor.