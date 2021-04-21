Teknoloji ve perakende devi Amazon kuaför salonu açıyor

Amazon bu kez ilginç bir girişimde bulunarak Londra’da kuaför açmaya karar verdi. Deneysel salonda saç bakımı ve saç şekillendirme hizmetleri verilecek, ayrıca artırılmış gerçeklik saç tasarımı danışmanlıkları sunulacak.

Amazon, yeni teknolojileri ve ürünleri denemek için Londra'da bir kuaför salonu açıyor.

Perakende devi, ürünlerini sergilemeyi ve yeni perakende ve diğer teknolojileri denemeyi planladığı Amazon Salon'un lansmanını duyurdu.

Londra’daki salonda saç bakımı ve şekillendirme hizmetleri sunulacak.

Şirket, salonun "teknolojiyi işaret edip öğrenmek için artırılmış gerçeklik (AR) saç danışmanlıkları" gibi müşterilerin yeni deneyimleri test edebileceği bir yer olarak da hizmet edeceğini açıkladı.

Her salonda Amazon’un Fire tabletleri bulunacak ve müşteriler, salondaki ürünleri QR kodunu taratarak şirketin İngiltere mağazasından satın alabilecek.

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21/04/2021 10:33