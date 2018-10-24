TEKSAN yurtiçi ve yurtdışı bayileri ile KKTC’de buluştu

Enerji sektörünün lider firmalarından Teksan, bu yıl ikincisini düzenlediği Global Bayi Toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde gerçekleştirdi. Toplantıda Teksan Jeneratör’ün 40 farklı ülkeden iş ortaklarının da aralarında olduğu 100’den fazla katılımcı vardı. Şirketin 2017 yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda ürün gamındaki yenilikler, hedefler ve gelecek vizyonu da paylaşıldı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Teksan Jeneratör, Türkiye’de ihracata en çok katkı yapan firmalar arasında yer alıyor. Yüzde 100 yerli sermayeye sahip şirket, üretiminin tamamını İstanbul ve Kocaeli fabrikalarında gerçekleştiriyor. Dünyanın sayılı hibrit teknolojisi kullanabilen firmalarından olan Teksan Jeneratör, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile sektörde pek çok ilki gerçekleştirmesiyle de dikkat çekiyor.

Teksan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde gerçekleşen global bayi toplantısı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler’in yaptığı ve şirketin çeyrek asrı bulan hikayesi, vizyonu ve ideallerini paylaştığı konuşması ile başladı. Teksan’ın yurtiçi ve yurtdışından toplantıya katılan bayileri, ürün ve hizmetlere yönelik yenilikleri içeren sunumları dinlemenin yanı sıra ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldular. Organizasyonun ikinci gününde ise Kıbrıs’ın başta Saint Hilarion Kalesi ve Girne Kalesi olmak üzere tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettikleri şehir turunda keyifli vakit geçirdiler.

Açılış konuşmasında iş ortaklarına “Birlikte daha güçlüyüz” mesajı veren Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler şunları söyledi: “Teksan Jeneratör kurulduğunda sadece dört kişilik ekibi ile bir ülkeye 100 bin doların altında ürün satışı yapan bir şirketti. Bugün ise 700 kişilik ekibimiz ile 120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 100 milyon Euro’ya dayanan konsolide ciromuz ile global bir markayız. Şirketimiz istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu başarıda bugüne kadar sağlam adımlarla ilerlememizin, kurumsal yapımızın güçlendirilmesi ve yenilikçi olmamızın payı çok büyük. Kendimizle yarışıyor, hep daha iyi ve yeni ne yapabiliyoruz noktasına odaklanıyoruz. İcat çıkarmayı seviyor, öncü şirket rolümüzü daha ileriye götürmenin kararlılığı ile hareket ediyoruz. Bu da elbette şirketimizin satışlarına ve kârlılığına olumlu yönde yansıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmak, var olduğumuz ülke pazarlarındaki konumumuzu güçlendirirken yeni ülke pazarlarına ulaşmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Grönland’dan Yeni Zelanda’ya kadar 120’den fazla ülkede Teksan ürünleri ile farkımızı ortaya koyuyoruz. İş ortaklarımızdan aldığımız güçle gerek Türkiye gerekse global ölçekte başarılı işlere imza atmaya devam ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılında da büyüme ivmemizi sürdürmek, üretim ve ihracatta yeni başarılara imza atmak hedefindeyiz.”