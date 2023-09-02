Teksen Köroğlu, Ülkede Batı Nil Virüsü Görüldüğünü Açıkladı ve Halkı Uyardı

Diş Hekimi Teksen Köroğlu, ülkede Batı Nil virüsü görüldüğünü belirterek halka ve yetkililere uyarıda bulundu.

"Ülkede Batı Nil virüsünün görülmesi hakkında bilgi veren Teksen Köroğlu, hükümet yetkililerinin gerçekleri kamuoyundan saklamasını eleştirerek, 'Kamuoyunun bilimsel ve doğru bilgilerle zamanında bilgilendirilmemesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin zamanında ve yeterli bir şekilde alınmamasına neden olabilir' dedi."

Köroğlu, sivrisineklerle mücadele konusunda alınacak önlemlerin acil ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Teksen Köroğlu'nun paylaşımı şöyle:

BİR BATI NİL VİRÜSÜMÜZ EKSİKTİ...

Üzgünüm …

Ülkemizde 2019 yılında rastlanmaya başlayan BATI NİL VİRÜSÜNÜN de son zamanlarda yeniden görüldüğünü söyleyerek Halkımızın bilgisine getirmek istiyorum.

Toplumlarda PANİK yaratacak diye yönetimlerin, Hükümetlerin gerçekleri halktan saklaması kamuoyunun bilimsel doğru bilgilerle zamanında bilgilendirilmemesi koruyucu ve önleyici tedbirlerin de doğru düzgün zamanında ve yeterli alınmamasını da beraberinde getirmektedir.

Evet Hükümetlerin , Yerel Yönetimlerin , Sağlık Bakanlıklarının ihmal ve beceriksizlikleri her bakımdan HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYE devam etmektedir..

Yıllardır birçok konuda olduğu gibi tüm uyarılarımıza rağmen “Sivrisineklerle Mücadele ve Vektörel Savaş Programı’na verilen önemin azalması, ihmal edilmesi, sıhhiye müfettişlerinin azalması, ve sağlık personelinin yetersizliği, ilaçlama eleman eksiklikleri, konuyu unutarak, umursamayarak duyarlılığını kaybetmesi çok büyük riskleri de beraberinde getirebilir “demiştik

Keşke biz yanılsaydık ama ne önceleri ne de şimdi yanılmadık ve bedeli yine HALKIMIZ SAĞLIĞINDAN vererek belki de kimi risk gurubundaki insanlarımız hayatlarını kaybederek ödeyecek.

Sivrisinek türleri sürekli olarak taranmalı gerekli mücadele eksiksiz yapılması gerekirken bunun yapılmaması Halk sağlığını olumsuz etkilerken sorumluların sorumsuzlukları umursamazlıkları bilgisizlikleri bizi her geçen gün daha da kötüye götürmektedir.

SİVRİSİNEKLER parazitini insana iletebilecekleri aşama olan uçkun hale geçmeden kontrol altına alınmalarıdır. Bunun sağlanabilmesi için ada genelinde detaylı ve kapsamlı sivrisinek larva mücadelesi programlarının yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca adada sivrisinek türlerinin sürekli olarak taranması, sivrisinek türlerinin tespit edilmesi, haritalandırılması gibi bazı bilimsel ve teknik çalışmaların da yürütülmesi sadece BATI NİL VİRÜSÜ değil sivrisineklerden bulaşabilen Sıtma ,Dank Humması, Chikungunya, Zika gibi birçok hastalığın erken teşhisi ve önleme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığını bu konuda bir açıklama yaparak halkımızı ve bizleri bilgilendirmesini Sivrisinekle Mücadele konusunda gerekli koruyucu ve önleyici PLAN PROGRAMINI ACİL ve ŞEFFAF bir şekilde Kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz.