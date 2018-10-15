Tekzen adadaki ikinci şubesini Gazimağusa’da açtı

Türkiye’nin önemli firmalarından olan ev dekorasyonunda mobilyaya mutfak eşyasından inşaat ve tesisat malzemelerine bahçe dünyasından elektrik ve aydınlatma ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesine sahip Tekzen KKTC’deki ikinci şubesini Gazimağusa Lemar AVM’de açtı.

İlk şubesini 2015 yılının Mayıs ayında Lefkoşa’da açan Türkiye’nin ünlü markası Tekzen, KKTC’deki ikinci şubesini ise Gazimağusa Lemar AVM’de yaklaşık 2.000 m2’lik bir alana açtı.

Açılışa Tekzen yetkilileri yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Sunat Atun’da katıldı. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Sunat Atun, böylesine önemli bir firmanın Gazimağusa’ya şube açmasının çok önemli olduğunu ve burada açılışta emeği geçen herkese ve Tekzen yetkililerine teşekkür ederek açılışı gerçekleştirdi.