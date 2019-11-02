Tel Abyad’da pazar yerine bombalı saldırıda ölü sayısı 13’e yükseldi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “YPG/PKK tarafından Telabyad’da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı.”açıklamasında bulundu.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında kişi de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn’da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim’de YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, “YPG/PKK tarafından Telabyad’da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı.”açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Eli kanlı YPG/PKK’lı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

02/11/2019 17:54