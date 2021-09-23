Yeşil Barış Hareketi: Teknecik’te kullanılan yakıt hâlâ kirlidir

Yeşil Barış Hareketi (YBH), Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıtın’ kirliği olduğu, hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar verdiği görüşünü belirtti.

YBH, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt numunelerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gözetiminde, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara gönderdiğini, laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığını ve raporun Kıb-Tek’e ulaştırıldığı açıkladı.

YBH, analiz sonuçlarından; “bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve hâlâ kullanılmakta olan yakıtın, santrala, çalışanlara, bölge halkına ve çevreye zarar verdiğinin görülebileceğini” savundu. Yeşil Barış Hareketi, “Gelen her yakıt, sürekli olarak aynı tanklarda depolandığından, özelliği her ne olursa olsun, en iyi yakıt da olsa, bu yakıtla karışarak ister istemez uzunca bir süre daha bu etkilere neden olacağı bir gerçektir” açıklamasında bulundu.

YBH’nin yazılı açıklamasında, Tekenecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıtın kalitesine, insan sağlığına, çevreye etkisi ile ilgili sorunsalı açıklığa kavuşturmak amacıyla, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara teste göndermek amacıyla Kıb-Tek’ten numune talebinde bulundukları hatırlatıldı.

Birçok görüşmelerin ardından, Kıb-Tek Genel Müdürlüğünce taleplerinin uygun bulunduğunun kendilerine 10 Eylül’de bir yazıyla bildirildiği belirtilen açıklamada, “18 Eylül tarihinde KIB-TEK Elektrik santraline Fueloil getiren AGVANİS gemisi üstünden, Akaryakıt Birimi tarafından kabul görmüş uluslararası geçerli akredite kuruluş olan Saybolt KKTC temsilcisi R.L. Egemen Co. Ltd. yetkilisi tarafından alınmış olan numunelerden bize verilen iki şişeden oluşan örnekler KIBTEK gözetiminde ‘SAYBOLT’ firmasına elden teslim edilmiştir” denildi.

Laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığı ve raporun KIBTEK’e ulaştırıldığı da kaydedilen açıklamada, “Rapor sonuçlarından da görüleceği gibi, bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıt’ hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar vermektedir. Gelen her yakıt, sürekli olarak aynı tanklarda depolandığından, özelliği her ne olursa olsun, en iyi yakıt da olsa, bu yakıtla karışarak ister istemez uzunca bir süre daha bu etkilere neden olacağı bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yeşil Barış Hareketi bu konuda da sorumluluk üstlenerek, bu aşama için görevini yerine getirmiştir. Bu noktada gerekli önlemlerin alınması, gereğinin yapılması sorumlulukları yetkililere düşmektedir. Görevimizi şeffaflıkla yerine getirmekten dolayı hiç kimseye bir özür borcumuz da yoktur… Bunu, görevini hakkı ile yapmayan ve asıl halktan özür dilemesi gerekenler düşünmek zorundadır” denildi. YBH ayrıca, “iyi niyetli çalışmalarına rağmen, siyasilerin kendilerini toplumla karşı karşıya getirme çabası içinde oldukları” görüşünü de paylaştı.

YBH, Teknecik'teki yakıtın analiz sonuçlarını da paylaştı.

Ayrıca Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Teknecik’te kullanılan yakıtın kirli olduğunu söyledi. Yakıtın kirliliğine dair ellerinde belge olduğunu belirten Feriha Tel, "Yeşil Barış Hareketi olarak Kıbtek müdürünün bize teslim ettiği numuneleri ikinci bir bağımsız ve akredite laboratuvarda yaptırmış ve raporlarını almış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel'in açıklaması şöyle:

Yeşil Barış Hareketi olarak Kıbtek müdürünün bize teslim ettiği numuneleri ikinci bir bağımsız ve akredite laboratuvarda yaptırmış ve raporlarını almış durumdayız!

Rapor sonuçlarından da görüleceği gibi, bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve “hala kullanılmakta olan yakıt” hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar vermektedir!

Halk ve çevre sağlığına ve memleketin malına verdiğimiz önem, değer ve sevgi ile görevimizi şeffaflıkla yerine getirmekten dolayı hiç kimseye bir ÖZÜR BORCUMUZ YOKTUR!

Bunu, görevini hakkı ile yapmayan, her geçen gün adı yeni şaibelere karışan ve asıl halktan özür dilemesi gerekenler düşünmek zorundadır.

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23/09/2021 14:50