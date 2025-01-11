Tel örgülerden atlarken asker yakaladı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC topraklarından izinsiz çıkış yapmak suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki Murat Taş mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

(Kamalı Haber)

Polis, zanlının 9 Ocak 2025 tarihinde 07.30 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu Parkı’na giderek, Güney Kıbrıs’ta yaşayan babasını görmek için tel örgüler üzerinden geçmeye çalıştığı esnada görevli askerler tarafından tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, üzerinde bulunan cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ancak cevap vermeyerek, sessiz kaldığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın kısmen tamamlandığını, serbest kalması halinde yasa dışı yollardan güneye kaçabileceğini ifade ederek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.