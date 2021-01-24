Tel Rıfat bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de bulunan Fırat Kalkanı bölgesine havanlı taciz ateşinde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
24/01/2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi." denildi.