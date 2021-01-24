Tel Rıfat bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi." denildi.

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24/01/2021 10:15