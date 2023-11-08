Tel-Sen Bakan Arıklı’nın Telekomünikasyon Dairesi hakkındaki açıklamalarına ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu

Tel-Sen Bakan Arıklı’nın Telekomünikasyon Dairesi

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Telekomünikasyon Dairesinin genel ambar sayımı ile ilgili açıklamaların kabul edilebilir olmadığını, konuya ilişkin hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Sendika Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamaların Daireyi kötü göstererek, çalışanları zan altında bıraktığını savundu.

Soysan, Bakan Arıklı’dan “gerçekçi bir açıklama ile zan altında kalan tüm çalışanların hakkını teslim etmesini” talep etti, beklenilen açıklamanın yapılmaması halinde yasal haklarını kullanarak çalışanlar adına Bakan ve Bakanlığı dava edeceklerini duyurdu.

“Ortada ne bir suç unsuru, ne de bir suç tespiti var”

Telekomünikasyon Dairesinde genel ambar sayımının yapıldığının doğru olduğunu, bunun sebebinin ise sorumlunun emekliye çıkmasıyla yeni personelin sayım ardından teslim almak istemesi olduğunu söyleyen Soysan, “Sayım devam etmektedir. Maliye teftiş tarafından yapılan işlem şu ana kadar sadece saymakla ilgilidir. Ortada ne bir suç unsuru ne de bir suçlu tespiti var” dedi.

Sayımın neticelenmesinin ardından Dairenin ambar tutanakları ile karşılaştırılabileceği ve denetim yapan birimlerin o zaman suç unsuru olup olmadığını tespit edebileceğini ifade eden Soysan, “Sendikamız her türlü gayrı yasal davranışın karşısındadır. Telekomünikasyon Dairesinde de gayrı yasal bir durum oluşursa ilk tepki verenlerden birisi de sendikamız olacaktır” dedi.

hakkındaki açıklamalarına ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu