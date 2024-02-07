TEL-SEN’de görev değişimi…Başkanlığa Cemal Arkan seçildi…

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanlığına Cemal Arkan seçildi.

Tel-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 yıla yakın başkanlık görevini sürdüren Tamay Soysan’ın görevden ayrılmasından dolayı yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu şöyle:

“Cemal Arkan (Başkan), Tanyel Başdüdükçü (Genel Sekreter), İzzet Akarsulu (Mali Sekreter), Kasım Bulancak (Teşkilatlandırma Sekreteri), Mustafa K Efendi (Eğitim Sekreteri), Ömer Avcı, Fadıl Berktuğ, Hayriye Dağtekin (İcra Kurulu Üyeliği), Salahi Mısırlıoğlu (Genel Koordinatör), Meryem Özarifoğlu (Sosyal İşler Sorumlusu), Ertan A. Miralay (Kurumsal İletişim Sor.) Ercan Ferit, Kayhan Sezgin, Arkun Kalaycılar, Sertan Uğural Ferhat Günal, Erkut Gürgöze, Göksel Kılıboz, Ümmühan K. Künar.”