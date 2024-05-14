Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran’da

Antalya'da 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili hazırlanan 36 sayfalık iddianameyi kabul etti. İlk duruşma, 11 Haziran’da yapılacak.

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14/05/2024

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Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran’da

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık yargılanacak.

Sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İlk duruşma 11 Haziran'da yapılacak.

14/05/2024 22:09
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TAGS: Teleferik kazası davasında ilk duruşma 11 Haziran’da
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