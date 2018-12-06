Telefon borçları için en son tarih 17 Aralık

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ekim tarihine kadar borçları olan abonelerinin, borçlarını en geç 17 Aralık tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu.



Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceğini açıkladı.



Açıklamada ayrıca, Mayıs 2018 ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği kaydedildi.



Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.



