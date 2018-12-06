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Telefon borçları için en son tarih 17 Aralık

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ekim tarihine kadar borçları olan  abonelerinin, borçlarını en geç 17 Aralık tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu. 

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06/12/2018

Telefon borçları için en son tarih 17 Aralık

 

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ekim tarihine kadar borçları olan  abonelerinin, borçlarını en geç 17 Aralık tarihine kadar kapatması gerektiğini duyurdu. 

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceğini açıkladı. 

Açıklamada ayrıca, Mayıs  2018  ayı  sonu  itibariyle daireye 6 fatura  dönemi  ve  üzeri  borcu  olan  tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu  durumda  olan  abonelerin  mağdur  olmaması  için  en  yakın  Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi. 

 

 

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TAGS: telefon, borçları, 17 aralık, haber, kıbrıs
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