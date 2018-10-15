HABER KIBRIS

Telefon borçlarında bugün son ödenme günü

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15/10/2018

Telefon borçlarında bugün son ödenme günü

Telekomünikasyon Dairesi, daha önce açıklama yaparak abonelerinin 31 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını en geç bugüne kadar kapatmaları konusunda uyarmıştı.

31 Ağustos 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı il kesilecek.

Ayrıca Mart 2018 sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarıve abonelikleri de iptal edilecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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