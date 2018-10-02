HABER KIBRIS

Telefon borcu olanlar dikkat!

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02/10/2018

Telefon borcu olanlar dikkat!

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerini 31 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Ekim tarihine kadar kapatmaları konusunda uyardı.

 

Konuyla ilgili Daire’den yapılan açıklamada “31 Ağustos 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecektir” denildi.

 

Açıklamada ayrıca Mart 2018 sonu itibariyle Daire’ye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği duyuruldu.

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TAGS: Telefon borcu olanlar dikkat!, haber, kıbrıs,
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