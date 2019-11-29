Telefon Borcu Olanlara Önemli Uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Ekim’e kadar olan borçlarını 13 Aralık’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu. 

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29/11/2019
HK

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Telefon Borcu Olanlara Önemli Uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Ekim’e kadar olan borçlarını 13 Aralık’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu. 
Daireden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği ifade edildi. 
Açıklamada, mayıs ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği uyarısında bulunuldu. 

29/11/2019 13:32
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TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, haber, kıbrıs, telefon borcu
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