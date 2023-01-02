Telefon Dairesi’nin aldığı 680 milyon TL borç 4 milyar TL’yi aştı

TELEFON DAİRESİ’NİN ALDIĞI 680 MİLYON TL BORÇ 4 MİLYAR TL’Yİ AŞTI. BORÇ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL AMA MALİYETİ ÜLKE ÇİFTÇİSİNE

BASİT BİR ORGANİZASYONDAN ACİZ KAMU YAPISI, SADECE İSTİHDAM YAPIYOR, GEREKSİZ DANIŞMANLARA SERVET ÖDÜYOR, HEPİMİZ DE BİLİYORUZ, SUSUYORUZ, SEYREDİYORUZ

Bakanlar Kurulu, almış olduğu, daha doğrusu yenilemiş olduğu bir kararla, Kooperatif Merkez Bankası’na olan devlet borcunu bir yıl daha uzattı. Baktığınız zaman, rutin bir devlet işlemi gibi görülse de, gerçekten rezil bir durum, ve yıllardır düzelmiyor

Efendim, devlet parasız kalınca, bir dönem Kooperatif Merkez Bankası’nın parasına çöktü. Telefon dairesiymiş, alt yapıyımış geliştirecek diye, 680 milyon 222 TL temin edişmiş. Bu borç yıllar içerisinde ödenmemiş, şu anda ne kadar biliyor musunuz?

Tam 4 milyar 827 milyon 259 bin 268 TL. Yanlış okumadınız. KKTC bütçesinin bir buçuk aylık harcamasına yakın bir meblağ, devletin en saygın bankasına olan borcu. Dönüp bakan da yok. Yaklaşık 80 milyon TL ger ay borcun üzerine biniyor, hayat aynen devam ediyor

Bu borcu bu devlet ödeyemez. Peki kimin parası bu? Adı üstünde. Kooperatif Merkez Bankası… Yan, çiftçinin parası, hayvancının, seracının, üreticinin, sanayicinin, kısacası üreten kesimlere destek olması gereken kooperatiflerin toplamının

Yıllardır bu borç, aynı zamanda KKTC bankacılık piyasasına da faiz yükü olarak geri dönüyor. Bu 4 milyar TL’yi geçen paranın maliyetini, KKTC bankalarından kredi alan herkes ödüyor. Mecliste tartışılsa da bu konu, hiçbir hükümet tarafından ödenmiyor

İşin en enteresan yanı nedir bilirsiniz? Telekomünikasyon Dairesi de, çağın gerisinde kalmış, yatırım yapamamış, özel şirketlere destek değil köstek olmuş… O para borçlanılmış ama, yatırıma da dönmemiş. Bu işte gerçekten bir tuhaflık yok mu?

Gelen- geçen hükümetler, geride kalan 20 yıl içerisinde, bu kaynağın yarattığı sporunu bilmiş ama adım atmamış. Peki, o paranın geri ödenmemesi nelere mal olmuş bir düşünsenize? Normal şartlarda banka, devlete haciz kararı çıkartmalı, 4/5 G’den gelen parayı da banka almalı

Düşünsenize, Kooperatif Merkez Bankası, yıllarca kurumları ile ülke tarımını ayakta tuttu. Buğday- arpa stokları ile üreticiyi enflasyonun etkisinden korudu. Tüp fiyatlarının artmasını engelledi, yeni yatırım alanlarına destek oldu, hayvancının çiftçinin araç parkını finanse etti

Maalesef bu borç, Kooperatif Merkez Bankası’nın faiz politikasını da etkiliyor. 4 milyar TL’nin maliyeti, ülke çiftçi ve hayvancısına faiz politikasında olumsuz olarak yansıyor. Devlet bu borcu gecikmeden ödemeli, ödeme planına uymalı.

Şimdi, 10 milyar TL eksik KKTC bütçesini görüşüyor meclis. Bugün cumhurbaşkanlığı bütçesi var. Komiteden gelen rakamların tadil edilmesi isteniyor, beklenti de örtülü ödeneğe yeni kaynak yaratılması. KKTC Cumhurbaşkanlığında halkın parası har vurulup harman savruluyor

Maalesef 2023 yılı, tüm dünya için çok zor bir yıl olacak. Türkiye’nin kaynaklarını KKTC’de hovarda mirasyedisi gibi harcamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bütçe disiplini, vergi adaleti gibi çağdaş dünya ülkelerinde uygulanan basit ekonomi politikalarına dört elle sarılmalıyız

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02/01/2023 08:34