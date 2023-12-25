Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Telefon direğinde mahsur kalan kedi, Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

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25/12/2023

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Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Güzelyurt’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi,  Güzelyurt Elektrik Kurumu çalışanları tarafından kurtarıldı

Güzelyurt’ta Güzelyurt Belediyesi civarında bulunan bir telefon direği üzerinde mahsur kalan bir kedi, sabah saatlerinde yapılan bir ihbar sonrasında kurtarıldı. Güzelyurt Elektrik Kurumu,  ihbarı değerlendirdikten sonra kurum çalışanları Serkan Önal ve Bekir Özdek'i olay yerine yönlendirdi.

Kurtarma operasyonu için olay yerine intikal eden çalışanlar, lift araçları kullanarak kediyi mahsur kaldığı yerden güvenli bir şekilde kurtardılar.

Bu olayda gösterdikleri özveri ve başarılı müdahaleleri nedeniyle Serkan Önal ve Bekir Özdek'e bölge halkı teşekkür etti.

25/12/2023 13:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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