Telefon dolandırıcılarına dikkat!

Ülkemizde son günlerde artan dolandırıcılık olayları vatandaşları tedirgin ediyor.

Özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan vatandaşları hedef alan ve kendilerini polis mensubu, savcı veya bankacı olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşları telefonla arayarak çeşitli yalanlarla dolandırmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün bir vatandaşın paylaştığı olayda, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcının hesapta şüpheli hareketler tespit edildiğini söyleyerek banka hesap bilgilerine erişmeye çalıştığı belirtildi. Yine bir kaç gün önce yaşanan başka bir olayda ise yaşlı bir vatandaşı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp fetö soruşturmasıyla ilgili aradıklarını belirterek banka bilgilerini istedi.

Öte yandan polis sık sık tekrarladığı uyarılarda ülkemizde görevli hiçbir polis mensubu ve/veya savcının vatandaşı arayarak para talep etmeyeceği, banka bilgisi istemeyeceğini belirterek bu tür telefonlar alan vatandaşların en yakın polis merkezine başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

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06/01/2022 11:15